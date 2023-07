Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Traduciamo l’intervista di Tajani sul Corriere della Sera: ‘So benissimo che questa storia del centrodestra italiano da esportare in Europa non ha né capo né coda. Ma come faccio a portare Meloni nell’attuale maggioranza Ue nel 2024 dopo quello che ha fatto e detto? Poi come la spieghiamo a Roma?’. Poche idee e pure confuse”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.