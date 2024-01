Europee: Gribaudo, ‘Schlein deciderà ma leader importanti per elettori’**

Gennaio 16, 2024

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Siamo in una fase politica nuova: con una polarizzazione sui leader come quella attuale, naturalmente sono spinti a fare scelte che mai come in questo caso saranno delicate e importanti per la storia. I leader, soprattutto nel fronte progressista, possono aver un peso maggior nel portare gli elettori a votare. Per quanto riguarda la sua candidatura, sarà Schlein a scegliere”. Lo ha detto l’onorevole Chiara Gribaudo, vice presidente del Pd, durante la trasmissione Metropolis.