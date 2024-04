Europee: I Repubblicani aderiscono all’appello di Fi per lista unica moderata

7 Aprile 2024

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – “L’associazione politica ‘I Repubblicani’ sottoscrive con convinzione l’appello rivolto ai movimenti di ispirazione liberale, europeista e riformista per sostenere alle prossime elezioni europee un’unica lista centrista e moderata che sia espressione dei valori del Partito Popolare Europeo”. Lo si legge in una nota, nella quale l’associazione specifica che “il consiglio direttivo dell’associazione, svoltosi nel fine settimana, oltre a scegliere di partecipare al percorso politico rappresentato dal simbolo Ppe–Forza Italia–Berlusconi, ha anche approvato all’unanimità la proposta di candidatura del suo presidente Marco Reguzzoni, da indipendente, all’interno della stessa lista”.

“Sposiamo con convinzione questa istanza perché ci riconosciamo nei principi base dell’iniziativa che ha come primi firmatari Antonio Tajani e Claudio Scajola -spiega Reguzzoni-. L’intesa nasce dalla convinzione che sia necessario unire le forze per poter incidere, pur nel rispetto dell’autonomia politica e organizzativa di ogni singola associazione che accetta di far parte di questo progetto”.

Del resto, osserva, “come abbiamo ribadito più volte, e come ho personalmente illustrato al segretario Manfred Weber al congresso generale che si è tenuto di recente a Bucarest, il futuro della nostra Europa va costruito dando forza e autorevolezza al ruolo del Ppe, realizzando misure concrete per la tutela delle imprese, della produzione e dei lavoratori. Recuperare il valore del nostro lavoro e dei nostri soldi dev’essere la linea guida che ci conduce verso le prossime elezioni europee”.