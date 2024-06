Europee: in Veneto Fdi primo partito e ancora in crescita, De Carlo ‘premiato operato Meloni’

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “I risultati delle urne delle elezioni europee parlano chiaro: i veneti hanno fatto una scelta precisa, premiando ancora una volta Fratelli d’Italia e confermandolo primo partito in regione, facendo crescere i consensi in maniera ancora più netta dei dati nazionali”. Il coordinatore veneto di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, commenta con orgoglio l’esito delle votazioni europee.

Il consenso verso Fratelli d’Italia in Veneto è infatti cresciuto di cinque punti percentuali rispetto alle politiche 2022, a fronte di un +2% a livello nazionale: “Un risultato straordinario che conferma il trend consolidato che vede Fratelli d’Italia come primo partito in Italia e in Veneto. Si ribadisce così come i veneti che votano centrodestra ripongano grande fiducia nel nostro partito, premiando anche l’operato del Governo Meloni che da sempre al Veneto e al suo tessuto socio-economico rivolge grande attenzione”, sottolinea De Carlo. “Un riconoscimento che è evidenziato dalle oltre 230mila preferenze ottenute dal Presidente del Consiglio in Veneto e dal quasi mezzo milione di voti nella Circoscrizione Nord Est, ai quali si aggiungono i tanti, splendidi consensi raccolti dai nostri candidati – eletti e non -, ottenuti grazie al lavoro di tutti i militanti e della classe dirigente del partito”.

“Ci siamo confermati come partito guida in Veneto, il segnale dato dai nostri concittadini è stato chiaro e continueremo a lavorare con la serietà e la lealtà che ci contraddistinguono. Partiamo da qui per costruire il futuro del centrodestra; avanti senza paura verso le prossime sfide”, conclude De Carlo.