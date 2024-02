Europee: Iv lancia petizione, Renew Europe candidi Navalnaya

Febbraio 20, 2024

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Ialia Viva ha lanciato una petizione perché Renew Europe candidi Yulia Navalnaya, la moglie di Aleksej Navalny, alle prossime elezioni europee. Lo fa sapere l’Ufficio stampa di Italia Viva.

“Portiamo la voce della libertà e della dignità tutti insieme a Strasburgo. Le parole di Yulia Navalnaya – si legge nella raccolta firme – hanno dimostrato la dignità e la nobiltà di una donna straordinaria, moglie di un eroe della libertà. Abbiamo acceso le fiaccole nelle piazze, abbiamo chiesto di intitolare a Navalny la via dell’ambasciata russa, ma non basta. Serve un gesto politico. La famiglia di Renew Europe candidi Yulia Navalnaya capolista a Milano e Roma in vista delle elezioni europee. Primo firmatario è Roberto Giachetti”.