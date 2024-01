Europee: Iv, ‘sottoscriviamo manifesto Bonino per Stati Uniti d’Europa’**

Gennaio 15, 2024

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Sottoscriviamo convintamente il manifesto di Più Europa, presentato da Emma Bonino”. Così in una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, Davide Faraone, Presidente del gruppo alla Camera ed Enrico Borghi, Presidente del gruppo in Senato. “Il contesto internazionale e la fase storica che stiamo vivendo ci mette davanti a un’esigenza non più rimandabile: serve un’Europa più forte, più unita. Servono gli Stati Uniti d’Europa. Una battaglia che Italia Viva conduce fin dalla sua nascita” concludono.