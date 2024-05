Europee: Kelany (Fdi), ‘confronto Schlein-Meloni non avrebbe violato par condicio’

20 Maggio 2024

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Il duello tv, ormai saltato, tra Schlein e Meloni? “Un confronto del genere si fa sulla tv pubblica e non avrebbe violato la par condicio. Diciamo che ha fatto comodo non farlo soprattutto ai partiti che non vogliono la polarizzazione…”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany.