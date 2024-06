Europee: Laureti (Pd), ‘da sanità a clima, 7 proposte per Ue’

6 Giugno 2024

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Sette proposte su cui confrontarci con i partiti socialisti europei per un’Unione più giusta, più verde, più forte”. Lo scrive su HuffPost Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e candidata del Pd alle elezioni europee nell’Italia centrale.

“Adottare una Politica economica europea per le aree interne, con l’obiettivo dei 30 minuti di tempo per raggiungere i principali servizi pubblici. Una sanità europea in cui il personale si formi in poli comuni e con un centro d’avanguardia nella ricerca, un Cern della sanità. Un Fondo sovrano per l’industria, che aiuti le imprese nella transizione ecologica e digitale. Da promuovere, poi, il ticket-clima, per favorire l’uso del trasporto pubblico in tutta Europa”.

“Per la parità, la proposta francese della ‘clausola per la migliore legislazione per le donne’, con cui si persegue l’obiettivo di adeguare la legislazione di tutti gli stati membri alle norme più avanzate a livello europeo in tema di diritti delle donne. Un Fondo ad hoc per le inchieste giornalistiche indipendenti. E, infine, guardando alla nostra specificità, uno Statuto per le città d’arte europee, per aiutare le amministrazioni a tenere insieme tutela dei beni culturali e turismo sostenibile”.