Europee: Le Pen a Pontida, ‘Ue ha bisogno della Lega’ (2)

Settembre 17, 2023

(Adnkronos) – “Sappiate, amici italiani della Lega, che noi abbiamo bisogno di voi, l’Europa che vogliamo costruire ha bisogno di voi, che l’Europa che noi vogliamo ricostruire ha bisogno della vostra energia, esperienza e determinazione. Questa determinazione incontrerà la nostra per far trionfare la vera Europa e fare del nostro continente una terra su cui i nostri figli saranno felici di vivere” aggiunge Le Pen prima di poche parole in italiano con cui saluta i presenti. “Viva l’Italia, viva la Lega, viva il Capitano”.