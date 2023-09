Europee: Lollobrigida, ‘non esiste alcuna proposta di modifica soglia sbarramento’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Non esiste alcuna proposta depositata o discussa nell’ambito della maggioranza che preveda modifiche della soglia di sbarramento per le elezioni europee. Le illazioni giornalistiche su presunti dossier sono prive di fondamento. L’agitazione isterica di alcuni opinionisti risulta non solo ingiustificata, ma ne qualifica anche la incapacità di approfondimento e doverosa verifica delle notizie. Infine stupisce che alcuni, anche nel centrodestra, commentino notizie infondate probabilmente diffuse solo al fine di divaricare una maggioranza coesa come non mai”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.