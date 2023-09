Europee: Lupi, ‘domani non parleremo di sbarramenti, ma di lavoro e famiglie’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Quello della soglia di sbarramento alle elezioni europee del 3% non è un tema su cui fare le barricate”. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.

“La maggioranza si confronterà su questo con le opposizioni, visto che è anche e soprattutto un argomento utile a loro, tanto più che il Parlamento Europeo osserva una logica innanzitutto della rappresentanza di tutti i Paesi e di tutte le forze politiche. Ma domani alla riunione di maggioranza non credo che parleremo dello sbarramento al 3% per l’ingresso in Europa. Noi comunque non ne faremo una questione di lotta all’ultimo sangue”.

“I temi principali invece sono quelli della manovra, di concentrare le risorse per il cuneo fiscale, per la conciliazione lavoro-famiglia, per le imprese che in un momento come questo devono essere protagoniste della crescita. E a chi dice che concedendo una soglia di sbarramento più bassa si fa un regalo a Renzi, io dico che bisogna stare attenti perché a furia di rincorrerlo lo facciamo diventare ciò che non è; lui prende la sua iniziativa politica, legittimamente, come ha già fatto distruggendo quella del terzo Polo con Calenda: un’esperienza fallita. Il Centro c’è già e deve essere forte per noi del Centrodestra; chi viene dalla sinistra giocherà la sua partita in altro modo. Noi dobbiamo lavorare per fare un grande Partito Popolare Europeo”.