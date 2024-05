Europee: Magi a Calenda, ‘con corsa solitaria metti a rischio voti liberali’

27 Maggio 2024

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Carlo ripeti con me: l’8 e il 9 giugno si vota per eleggere gli eurodeputati del prossimo parlamento europeo, non per il futuro dei nostri partiti in Italia. Hai scelto di mettere a rischio migliaia di voti di elettori liberali per la tua corsa solitaria, che vede te al centro, con il tuo nome al centro e che nessuno, a parte te, ha capito. In nome della fantomatica ‘serietà’ se eletto non andrai in Europa. Serve altro?”. Lo scrive su twitter il segretario di +Europa ed esponente della lista per gli Stati Uniti d’Europa.