Europee: Magi, ‘Calenda sceglie lista con suo nome, noi con obiettivo’

20 Aprile 2024

Roa, 20 apr. (Adnkronos) – “A noi dispiace che oggi Calenda abbia scelto di lasciare una sedia vuota perché ha scelto di mettere al centro del suo simbolo il suo nome. Noi invece abbiamo messo un obiettivo comune: gli Stati Uniti d’Europa”. Lo ha affermato Il segretario di PiùEuropa, Riccardo Magi, in occasione della presentazione della lista Stati uniti d’Europa.

“Abbiamo dato un messaggio di unità -ha aggiunto- facendo un passo indietro come partito. Crediamo che l’unità siano quello che anche gli elettori di Azione chiedevano. Non vogliamo più rispondere alle polemiche e non lo faremo più. Abbiamo lasciato la porta aperta ad Azione fino alla fine ma lui ha scelto una campagna di fango, di calunnie e di diffamazione nei nostri confronti”.