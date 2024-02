Europee: Magi, ‘per lista scopo extra time di qualche giorno, non perdiamo occasione’**

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “A questo punto noi dobbiamo dare la gambe alla proposta di Emma Bonino. Noi non chiediamo a nessuno di modificare la propria identità ma di superare le distanze e a questo serve la lista di scopo. Puntare a un obiettivo unendo le forze. Abbiamo ascoltato le risposte alla nostra proposta. E ovviamente ci facciamo carico di fermare gli orologi e prenderci un extra time di qualche giorno per capire come questa proposta può concretamente prendere forma”. Così Riccardo Magi, segretario di Più Europa, chiudendo la convention ‘Stati Uniti d’Europa’ a Roma. “Non perdiamo l’occasione”.