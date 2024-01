Europee: Maiorino (M5S), ‘balletto leader poco edificante, Conte non farà specchietto allodole’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – “Mi candido sì? Mi candido no? Questo balletto dei leader dei partiti è davvero poco edificante. Le elezioni sono una cosa seria, così come le istituzioni per cui ci si impegna a lavorare. Noi su questo siamo stati sempre chiarissimi e coerenti: il presidente Giuseppe Conte non farà da specchietto per le allodole prendendo in giro gli elettori”. Così la vicecapogruppo M5s al Senato Alessandra Maiorino al Tg2 Italia Europa, in merito alle prossime elezioni europee.