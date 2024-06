Europee: Malan (Fdi), ‘risultato non avrà conseguenze su governo’

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Per il governo “non credo che cambi” la situazione “perché il governo è basato sui numeri di settembre 2022. Se ci saranno delle richieste vedremo quali sono ma al momento non ce ne sono. Mi pare che anche Lega e Forza Italia dicono che il risultato di queste elezioni non avrà conseguenze sull’azione del governo”. Così il presidente dei senatori di Fdi Lucio Malan parlando, con i cronisti al comitato elettorale del partito presso l’Hotel Parco dei Principi.