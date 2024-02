Europee: Marcucci, ‘come samurai, ci proveremo fino all’ultimo per lista Renew’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “È possibile ancora una lista Renew con tutti i moderati? Sono come l’ultimo giapponese. I Libdem ci proveranno fino all’ultimo secondo. Non farla può essere un regalo a Giorgia Meloni. Ecr contende proprio a Renew Europe la terza posizione tra i gruppi parlamentari più consistenti al Parlamento Europeo”. A dirlo Andrea Marcucci, presidente di Libdem ed ex capogruppo del Pd al Senato in un’intervista al quotidiano L’Identità.