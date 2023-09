Europee: Marino (Pd), ‘insensato due circoscrizioni Sicilia-Sardegna’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set (Adnkronos) – “La destra, con un colpo di mano, tenta di abbassare la soglia di sbarramento al 3% per le elezioni europee: con la solita arroganza si usa la legge per favorire i propri alleati minori. Una scelta che appare ancora più insensata se abbinata alla divisione in due circoscrizioni differenti per Sicilia-Sardegna (collegio Isole) che non ha alcuna motivazione logica a supporto. Assieme ai colleghi siciliani del Partito Democratico ci opporremo a questa forzatura”. Lo dichiara la deputata del Partito Democratico, Maria Stefania Marino.