Europee: Mastella, ‘io con Renzi? Sì se serve a superare 4%, ma no europarlamentare’

Novembre 20, 2023

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Sono stato un’ora nell’ufficio di Renzi al Senato per capire come mettere insieme tutto il centro. Calenda compreso, se si eliminano certe ruggini…” Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro e sindaco di Benevento Clemente Mastella. Lei si candiderà alle europee? “Renzi è certamente candidato col Centro, io no a meno che non mi dicano che serve un voto in più per superare il 4%, ma non farei poi l’europarlamentare. Ovviamente mi candiderei con Matteo nella lista il Centro”.

Quindi il leader di Iv in quella occasione le ha chiesto la disponibilità alla candidatura? “Per la verità mi ha chiesto più una disponibilità femminile”. La disponibilità di sua moglie? “Si, però mia moglie non credo sia interessata e comunque io e Renzi abbiamo fatto dei discorsi più generali, sul piano politico e organizzativo”. Se si candidasse lei il Centro supererebbe il 4%? “Spero di si – ha detto a Rai Radio1 Mastella – vedo che in giro la cosa piace…”