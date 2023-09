Europee: Mastella, ‘se Renzi e Calenda vanno divisi è suicidio politico’**

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Un suicidio politico”. Clemente Mastella non ha dubbi: se Matteo Renzi e Carlo Calenda andranno divisi alle europee la possibilità che nessuno dei due elegga un parlamentare in Ue è più che concreta. “Bel capolavoro. E proprio adesso che si apre uno spazio con Schlein che porta il Pd più a sinistra. Ma come si fa a non vederlo!”, dice il sindaco di Benevento ai cronisti in Transatlantico alla Camera.

Ci sono margini per ricucire? “Non lo so. Dal punto di vista politico è chiaramente un suicidio ma poi c’è il carattere… Renzi vorrebbe Azione senza Calenda e Calenda vorrebbe prendersi quelli di Iv senza Renzi”. Se l’area che fa riferimento a Renew Europe non mandasse nemmeno un parlamentare a Strasburgo sarebbe un problema anche per Emmanuel Macron… “Certo. E sarebbe anche un problema per il peso dell’Italia a Bruxelles”.

Aggiunge Mastella: “Macron se li dovrebbe chiamare tutti e due. Si tratta di fare una lista. E’ politica, non sono cose personali. Almeno un tempo era così. Amendola e Ingrao non si potevano vedere o la lotta che c’era nella correnti della Dc, ma poi prevaleva il partito”.