Europee: Meloni, ‘Le Pen interessante, sinistra teme maggioranze alternative’**

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Marine Le Pen sta facendo un percorso interessante, su alcuni dossier ci siamo trovate sullo stesso fronte già in questa legislatura. Su molti dossier si sono già create maggioranze alternative ed è per questo la sinistra è così nervosa”. Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie ‘Italia. Europa, le interviste del Corriere’, online sul corriere.it.