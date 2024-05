Europee: Meloni, obiettivo 26%? ‘Sto’**

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Sto”. Così la premier Giorgia Meloni -intervistata per la serie ‘Italia. Europa, le interviste del Corriere’, online sul corriere.it- risponde a chi le chiede conferma di puntare all’obiettivo del 26%, come per le politiche, alle elezioni europee alla porte.