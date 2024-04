Europee: Meloni, ‘Salis? Se candidata verrà garantita comunque, politicizzare vicenda non aiuta’

18 Aprile 2024

Bruxelles, 18 apr. (Adnkronos) – “Non so se” Ilaria Salis “si candiderà, ho letto delle ricostruzioni che però sono state smentite, ma” la sua eventuale discesa in campo per le europee “non cambia nulla rispetto al lavoro che sta facendo il governo” riguardo alla sua detenzione, “verrà garantita comunque come è giusto”. “La politicizzazione della vicenda, come ho già detto in passato, non so quanto possa aiutare il caso in sé”, ma “le scelte personali di Salis non mi permetto di giudicarle”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario.