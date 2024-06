Europee: Morani (Pd) chiede accesso atti, ‘valuto ricorso, non so quanti voti abbiamo preso’

20 Giugno 2024

Roma, 20 giu (Adnkronos) – Alessia Morani, candidata del Pd alle ultime europee nella circoscrizione Italia Centrale, “ha depositato una richiesta di accesso agli atti per visionare i verbali dell’Ufficio elettorale centrale di Roma. Dal momento della proclamazione degli eletti, Morani – prima dei non eletti nella circoscrizione Centro per un pugno di voti – avrà trenta giorni di tempo per presentare ricorso e chiedere il riconteggio dei voti”, spiega una nota.

“A più di dieci giorni dalle elezioni – denuncia Morani – ancora non so quanti voti abbiamo preso in totale. Su come sono andate le operazioni di spoglio a Roma molte cose devono essere chiarite. Per questo dopo la richiesta di accesso agli atti valuto il ricorso: è una questione di principio e di trasparenza democratica”.