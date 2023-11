Europee: Nardella, ‘disponibile a candidatura, io al posto di Schlein? No, la sostengo’

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Se mi candido alle europee? Ho dato la mia disponibilità a chi me l’ha chiesto, poi si decide tutti insieme. In caso sarei candidato nella circoscrizione centro”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite in studio della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Nel caso non si candidasse alle europee, lei potrebbe candidarsi alla segreteria del Pd? “No, questa è una tesi maliziosa, non nutro strani disegni, abbiamo una segretaria e la dobbiamo sostenere: io sostengo Elly Schlein”.