Europee: Nastri, ‘da Meloni ennesimo atto d’amore verso Italia e Fdi’

28 Aprile 2024

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “L’annuncio del nostro presidente nazionale, Giorgia Meloni, di candidarsi alle prossime elezioni europee è l’ennesimo atto di generosità e di amore verso l’Italia e verso il nostro partito. Grazie al suo contributo determinante porteremo il modello Italia in Europa per costruire finalmente un’Europa unita, libera e indipendente, più forte e più sicura. Per la battaglia delle battaglie, da oggi siamo tutti in campagna elettorale al fianco del nostro leader. Grazie Giorgia!”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’italia Gaetano Nastri, questore del Senato.