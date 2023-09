Europee: Nevi (Fi), ‘di Renzi non ci interessa, no ad abbassare la soglia di sbarramento’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Renzi sta in un altro campo rispetto al nostro, noi siamo nel centrodestra, vogliamo dare voce ai liberali, ai riformisti, atlantisti del centrodestra, e ci interessa davvero poco di quello che fa lui. È la sedicesima volta che dice che spaccherà il mondo, ma l’unica cosa che si è spaccata è tutto quello che ha fatto”. Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale e deputato di Forza Italia, a margine della presentazione della tre giorni di Gaeta del partito.

“Noi andiamo avanti – prosegue l’esponente degli azzurri -, siamo concentrati sui nostri obiettivi, sul nostro lavoro e siamo intenzionati a lavorare all’interno del governo per cercare di far correre ancora di più il governo stesso e fare il meglio possibile per il nostro Paese, per l’Europa e per il mondo intero”.

Per quanto riguarda la soglia di sbarramento, Nevi dice: “Io non so nemmeno da dove sia nata. Abbiamo sempre detto che per noi la soglia di sbarramento al 4% non si deve toccare. Siamo totalmente contrari a toccarla, soprattutto in diminuzione”.