Europee: Nicita (Pd), ‘commissione ha inseguito destra, serve piano accoglienza’

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “L’Europa deve cambiare direzione in materia di migranti. Noi del Partito Democratico abbiamo criticato soprattutto un aspetto, quello per cui si immaginano forme di trattenimento di persone le cui condizioni devono ancora essere accertate: per esempio, se hanno bisogno o meno di cure o se hanno diritto ad avere asilo”. Così Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nelle Isole, in un’intervista a Fanpage.

“Perché in questo la Commissione europea ha in qualche modo inseguito una nuova ondata che proviene dalle destre. È il primo sintomo di un possibile cambiamento culturale. Va fermato. Noi vogliamo lavorare seriamente su un Piano per l’accoglienza, che verifichi lo stato dei migranti trattandoli come persone, con dignità e rispetto. Non come reclusi, non come criminali, non come individui destinati ai Cpr, che a volte sono anche peggio delle carceri. Dobbiamo in questo distinguerci come Europa”.