Europee: Nicita (Pd), ‘stop propaganda Salvini, esposto ad Agcom’

30 Maggio 2024

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Ho presentato un esposto all’Agcom per denunciare l’evento organizzato dal ministro Salvini sulla nave Dattilo a Messina e comunicato dall’ufficio stampa Lega Salvini Premier. Si tratta di un evento che, per le modalità anche di comunicazione, è in parte violazione della legge 28/2000 e della legge 595/1993”. Lo annuncia Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nelle Isole.

“Le continue bugie e la carenza di contenuti e argomentazioni credibili qualificano Salvini per quello che è: un leader azzoppato nel proprio Partito, a cui ormai non rimangono che propaganda becera, ponti immaginari in Sicilia e dozzinali speculazioni sulla pelle degli elettori”, conclude l’esponente dem.