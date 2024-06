Europee: Orlando, ‘pace elemento caratterizzante progressisti e Pd’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Dove si può costruire qualcosa di diverso, se non in Europa, dalla rassegnazione ad andare verso uno scontro che rischia di portare alla terza guerra mondiale. L’Europa è l’unica realtà che può parlare con popoli e mondi che non si parlano tra di loro. Dobbiamo essere più chiari su questo”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ad una iniziativa elettorale per le europee a Civitavecchia presso la Compagnia portuale.

“L’Europa ha un senso se riesce ad essere un soggetto che con altri si mette intorno ad un tavolo e costruisce un governo mondiale che sia più equilibrato, che veda il coinvolgimento della Cina, del Brasile, dell’India, di grandi colossi che nel frattempo sono emersi dalla miseria. E che possono provare a gestire i grandi conflitti che abbiamo di fronte, non solo attraverso la logica delle armi. Non possiamo rassegnarci all’idea, come ha detto purtroppo il Presidente del Consiglio europeo, che ci aspetteranno dieci anni di economia di guerra perché la guerra la pagano sempre i poveri e i lavoratori. La prima questione è quindi quella di parlare della pace come elemento caratterizzante delle forze progressiste in Europa”.

“Parlare della Pace come elemento che caratterizza oggi il Partito Democratico. Ci sono candidati del Pd che hanno detto cose molto importanti in questa campagna elettorale e io ringrazio la segretaria per averli messi in lista e, la dico un po’ così, perché hanno aiutato a togliere l’elmetto dalla testa del Partito Democratico”.