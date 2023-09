Europee: Paita (Iv), ‘convinti di superare soglia, contrari ad abbassamento’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Italia viva non chiede nessun abbassamento della soglia di sbarramento perché è convinta di riuscire a superare quella attuale. Per noi sarebbe una scelta sbagliata che non chiediamo e alla quale anzi ci opporremo”. Lo dice a Tgcom24 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice di Italia viva, in collegamento da Palermo, dove si sta svolgendo la Scuola di formazione politica di Italia Viva.

“Quando c’è bisogno di coraggio e ci sono sfide importanti per un’Europa più giusta e più moderna, Matteo Renzi c’è sempre. Quella delle europee sarà una corsa avvincente – aggiunge Paita –, costruire un’Europa in grado di corrispondere alle esigenze dei cittadini ed evitare una vittoria dei sovranisti e populisti è un obiettivo fondamentale”. “La strategia punta al Centro politico, il luogo naturale in cui trovano una casa tutti i riformisti, ma anche i tanti delusi da un Pd schiacciato sulle posizioni di Elly Schlein e Giuseppe Conte, e da una destra che ha dismesso le ragioni dei moderati”, conclude Paita.