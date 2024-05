Europee: Paita (Iv), ‘riduzione tasse e indipendenza energetica priorità assolute’

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Siamo tutti d’accordo che le tasse dovrebbero scendere, e propongo: facciamo tutti un patto perché ci sia una progressiva diminuzione. Per ora però questo governo non le sta abbassando, basta vedere il promesso bonus tredicesime per i lavoratori che è già slittato al 2025. L’unico governo che ha fatto misure strutturali di detassazione forte è stato quello di Renzi”. Lo dice a Mattino 5 la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e candidata per la Lista Stati Uniti d’Europa nel Nord ovest.

“Per favorire cittadini e imprese, anche del Nord, serve far scendere le bollette. Quindi -sottolinea Paita- occorrono indipendenza energetica ed evitare di votare per quelle forze politiche, Movimento 5 stelle e, in precedenza, la Lega, che si sono messe contro le infrastrutture. Rinnovabili, nucleare, gas, le opere sono precondizione per il calo delle bollette. Nel frattempo, il governo avrebbe dovuto vigilare sulle storture, aumentando i poteri di controllo di autorità come Antitrust, Arera, e invece non sta facendo nulla e ha abbandonato le famiglie e le imprese”.