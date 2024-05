Europee: Patuanelli (M5S), ‘confronto tv Schlein-Meloni un unicum, invitare tutti leader’

13 Maggio 2024

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Il duello tv tra Schlein e Meloni? “Credo sia un unicum che in una tornata elettorale, peraltro proporzionale, si dia risalto esclusivamente a due dei soggetti coinvolti. I leader che si candidano” alle europee “sono una presa in giro per gli elettori, e la Meloni, che è inimmaginabile si dimetta da premier per fare l’europarlamentare, è colei che più di ogni altro sta prendendo in giro i cittadini”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

Vespa ha deciso di invitare a Porta a Porta anche Salvini e Conte. “Non capisco perché non fare un confronto tutti insieme, tutti i leader delle maggiori forze politiche”. Salvini però ha già dato il suo ok. Cosa farà il leader M5S? “Non so cosa vuole fare Conte. Fossi in lui non lo farei per non accettare ciò che stiamo criticando – ha concluso a Un Giorno da Pecora Patuanelli -, il confronto tra solo due forze politiche”.