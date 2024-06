Europee: Picierno, ‘la nostra è l’Ue di Sassoli, della prossimità e dell’accoglienza’

7 Giugno 2024

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare le militanti e i militanti del Partito Democratico, tutta la mia famiglia politica, chi mi ha accompagnato in queste settimane intense. Al voto mancano poche ore, che dobbiamo utilizzare per raccontare la nostra idea di Europa. L’idea di Europa di David Sassoli, l’Europa della prossimità, l’Europa dell’accoglienza, l’Europa dell’attenzione agli ultimi. Proviamo a raccontare l’importanza del nostro impegno, insieme per un’Europa libera e forte”. Lo ha detto Pina Picierno in un video di appello al voto.