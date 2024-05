Europee: Piga (FDI), ‘mio impegno in Europa per la famiglia’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Ringrazio Pro Vita & Famiglia per l’invito ma soprattutto per il lavoro di continuo approfondimento culturale e di sollecitazione a chi si impegna in politica”. Lo ha detto Piergiacomo Sibiano, detto Piga (FDI), candidato alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Nord – Est.

“E’ fondamentale sostenere la famiglia, in particolar modo in questa congiuntura storica, per due ragioni. La famiglia è un argine all’individualismo, una visione dell’uomo che vede la sua realizzazione esclusivamente assecondando le proprie pulsioni. Il risultato è un continuo allargamento dei diritti tralasciando ogni responsabilità. La persona, invece, è profondamente un essere relazionale: è stando al rapporto con gli altri che possiamo mettere a fuoco ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno. Inoltre, la famiglia è il primo luogo di costruzione della pace: è in famiglia che si impara a perdonarsi e a ripartire ogni giorno, riconoscendo i propri errori e perdonando quelli degli altri. Il mio impegno in Europa andrà convintamente in questa direzione”, ha concluso l’esponente di Fdi.