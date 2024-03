Europee: prima riunione lista Stati Uniti d’Europa, ‘clima positivo, lavoro prosegue’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar (Adnkronos) – Si è tenuta oggi nella sede di +Europa una riunione tra le forze politiche che hanno partecipato alla Convention per gli Stati Uniti d’Europa, convocata da Emma Bonino lo scorso 24 febbraio. Erano presenti +Europa, Italia viva, Libdem europei, Partito socialista, Radicali italiani e Volt.

“Nell’incontro si è discusso in un clima positivo della promozione della lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa in vista delle prossime europee, aperta anche ad altre forze oltre a quelle presenti. Un nuovo incontro è previsto per martedì prossimo”, hanno spiegato i promotori.