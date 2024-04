Europee: Procaccini, ‘candidatura Meloni messaggio speranza oltre Italia’

28 Aprile 2024

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “La candidatura di Giorgia Meloni per le prossime elezioni europee è un messaggio di speranza che va oltre l’Italia. La premier non è soltanto la leader di Fratelli d’Italia e del Governo italiano, ma anche del partito dei Conservatori europei, un punto di riferimento per tutte le forze politiche di centrodestra del continente, che da questa candidatura ricaveranno un’ulteriore dose di entusiasmo e di fiducia”. Lo ha affermato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Ecr del Parlamento europeo, alla conferenza programmatica di Fdi di Pescara.