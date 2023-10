Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Secondo me l’affluenza alle Europee sarà intorno al 50% e attenzione, quelli che non andranno a votare saranno quelli di destra. Perchè quelli che si erano convinti della rivelazione Meloni, tra 9 mesi o vedono risultati guardando al portafogli o se invece vedono l’immigrazione crescente, la benzina crescente, l’inflazione crescente, anche il giramento di scatole è crescente”. Così Matteo Renzi a Porta a Porta in onda stasera su Rai1.