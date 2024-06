Europee: Renzi, ‘altri hanno nome su simbolo, noi idea bellissima Stati Uniti d’Europa’

6 Giugno 2024

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo quelli che diciamo che senza l’Europa, l’Italia non tocca palla. Noi abbiamo un obiettivo, ambizioso, nobile, gli Stati Uniti d’Europa. Difficile, ma bello. Quest’idea degli Stati Uniti d’Europa, per la quale devo ringraziare Emma Bonino, è molto bella. Gli altri hanno il cognome sul simbolo: Meloni, Salvini, Tajani no perché sennò non lo voterebbero, Schlein ci ha provato e non ce l’ha fatta. Ma per il futuro, per i giovani, gli Stati Uniti d’Europa è un’idea meravigliosa”. Così Matteo Renzi a L’Ultima Parola su La7.