Europee: Renzi, ‘chi si candida e verrà eletto si impegni ad andare a Strasburgo’

20 Aprile 2024

Roma, 20 (Adnkronos) – “Chi si candida per l’Europa va in Europa e non facciamo la parte di quelli che giocano a prendere i voti e a scappare. Coloro che parlano di serietà sono disponibili a firmare un impegno per cui si candida in Europa, se passa, ammesso che faccia il quorum, va in Europa? Oppure ci parlano di serietà e in realtà nascondono nella competizione per le Europee non il desiderio di cambiare l’Europa ma il desiderio di mostrare il proprio ego e di allargare la propria ambizione personale?”. Lo ha affermato Matteo Renzi, nel corso della presentazione della lista Stati uniti d’Europa.