Europee: Renzi, ‘confronto Meloni-Schlein forse non ci sarà, regole non lo permettono’

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag (Adnkronos) – Il confronto Tv Meloni-Schlein “forse non ci sarà. Secondo me per le regole non funziona, le regole Agcom e la par condicio non lo permettono. Dopo di che Vespa mi ha mandato ieri sera una mail per un confronto con Tajani e io ho detto sì, non ho nessun problema”. Lo ha detto Matteo Renzi in una intervista su Youtube.