Europee: Renzi, ‘croce per Stati Uniti d’Europa è a un sogno e a un ideale’

6 Maggio 2024

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Vogliamo andare in Europa perché la situazione mondiale è drammatica. E l’Europa deve essere protagonista. Finché considereremo le elezioni Europee solo un sondaggio sui partiti nazionali è chiaro che le cose non cambieranno mai. Per questo la lista Stati uniti d’Europa ha una forza evocativa impressionate. Gli altri mettono sui simboli i loro cognomi, noi mettiamo sul simbolo il nostro sogno. Loro chiedono di votare per se stessi, noi chiediamo di votare per i nostri figli”. Così Mattero Renzi sulla e-news.

“Perché è ovvio che gli Stati Uniti d’Europa non arriveranno domattina, ma è uno di quegli obiettivi per i quali vale la pena di fare fatica, rischiare, lasciare le proprie comodità. E soprattutto è uno di quei progetti per cui vale la pena di votare. Io non dico che questa campagna elettorale sarà facile, ma penso che con un obiettivo del genere questa campagna sarà affascinante. Stavolta vi chiediamo di mettere la croce su un progetto grande, su un sogno bello, per un ideale. C’è qualcosa di più bello di votare un ideale?”, conclude.