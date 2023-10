Europee: Renzi, ‘inizia viaggio otto mesi, sarà campagna difficile e bella’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Contro i finti garantisti e contro i veri giustizialisti, sappiate che continuerò a combattere la battaglia per una giustizia giusta. Come sempre, più di sempre. Anche in Europa, se ne avremo la possibilità”. Così Matteo Renzi nella enews.

“A questo proposito invito tutti a Milano, lunedì 9 ottobre, alle 21. Inizierà un viaggio lungo otto mesi. Il viaggio di una campagna elettorale difficilissima e bellissima. Una campagna elettorale per svegliare l’Europa. E dare forza all’Italia nelle istituzioni continentali”.