Settembre 12, 2023

Roma, 12 set (Adnkronos) – Per le europee “la soglia teniamola al 4. Se noi siamo tranquilli? Ma certo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Morning news.

“Se il Parlamento non riesce a fare una legge, come abbiamo proposto noio, per dare più soldi in busta paga ai lavoratori figuriamoci se si mette a discutere di una legge per la soglia al 3 o al 4%. Non la tocchiamo la legge elettorale, preoccupiamoci tutti di dare una mano alle famiglie”, ha aggiunto il leader di Iv.