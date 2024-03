Europee: Renzi, ‘pronti ad andare da soli, corriamo per quarto posto’

20 Marzo 2024

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Se alle elezioni europee “si realizzerà una lista di scopo” tra le forze politiche dell’area di centro, “come proposto da Più Europa, noi ci saremo. Altrimenti andremo da soli convinti di superare agevolmente lo sbarramento: il 5% è alla nostra portata. Anzi, correremmo per il quarto posto insieme a Fi e Lega. Sono pronto a metterci la faccia, e il cuore, in tutti i collegi”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un’intervista a ‘La Stampa’. Consapevole che “uno spazio centrale che si allontani dagli opposti estremismi è possibile solo alle Europee, grazie al proporzionale”.

Quanto alla possibilità di “scossoni” per la maggioranza dal voto europeo, in passato evocata dallo stesso Renzi, l’ex premier sostiene di vedere “la premier nervosa, anche ieri in Aula. E non capisco perché. In teoria ha una maggioranza solida. Ma sembra dubitare della sua stessa coalizione. Il tempo dirà se è tutto cinema o sono davvero divisi”.

Renzi non risparmia poi critiche all’ex alleato, Carlo Calenda -“la scelta di spaccare il terzo polo è inspiegabile, illogica, impolitica”-, ma assicura di non essere ‘fagocitato’ da Forza Italia: “Non credo che Fi farà un gran risultato. Anche perché Tajani è schiacciato su Von Der Leyen che con il suo furore ideologico ambientalista ha fatto male agli italiani e alle imprese italiane”.