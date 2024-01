Europee: Renzi, ‘Salvini non si candida? Per forza, se la fa addosso’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Io mi candido alle europee perchè vorrei che l’Italia dicesse qualcosa in Europa. Meloni dice: ‘voglio vedere se i cittadini mi danno fiducia’. Ma non è mica un test, un sondaggio. Salvini non si candida? Per forza, se la fa addosso. Salvini e Tajani temono di essere cannibalizzati. E Salvini che fa? Si prende Vannacci, un po’ di gente e manda avanti loro. Tajani poi ha paura anche della sua ombra”. Così Matteo Renzi a Avanti Popolo su Rai3.