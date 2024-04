Europee: Renzi, ‘senza Stati uniti d’Europa non conteremo niente’

20 Aprile 2024

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “O ci sono gli Stati uniti d’Europa o non conteremo niente. Siamo gli unici che hanno il coraggio di dire sul simbolo, non soltanto nei programmi elettorali, che noi abbiamo un sogno, quello europeo, che è l’esatto opposto di quello di Salvini. Noi diciamo meno Salvini più Stati uniti d’Europa. Soltanto noi potevamo mettere al Nord Est come capolista un cittadino italiano, ma per vent’anni parlamentare scozzese (Graham Watson n.d.r.) che viene a dirci che con la Brexit le piccole e medie imprese saltano per aria”, Lo ha affermato Matteo Renzi, in occasione della presentazione della lista Stati uniti d’Europa.