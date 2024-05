Europee: Renzi, ‘Stati Uniti d’Europa per futuro, Pd centro sociale con idee da secolo scorso’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il nuovo Pd candida chi vuole uscire dalla Nato, firma il referendum contro il JobsAct, vuole alzare le tasse a cominciare dalla patrimoniale. È chiaro adesso perché noi siamo un’altra cosa? Stati Uniti d’Europa è un progetto politico per il futuro, non un centro sociale con idee del secolo scorso”. Così Matteo Renzi su twitter postando una card elettorale in cui si legge ‘Trova le differenze’ con le proposte, in antitesi, di Stati Uniti d’Europa d Pd.