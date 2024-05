Europee: Renzi, ‘su von der Leyen FI ha fatto indietro tutta’

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Ursula von der Leyen viene in Italia, tutti dicono che sarà il lancio della sua campagna elettorale, e non la vogliono nella grande iniziativa di Forza Italia. Tajani si sente scricchiolare la base, se neanche Tajani cita von der Leyen significa che dentro Forza Italia c’è la consapevolezza che appoggiare il bis porta via l’elettorato del mondo produttivo, imprenditoriale, del nord est. Forza Italia ha fatto indietro tutta”. Lo ha detto Matteo Renzi in una intervista su Youtube a Tommaso Labate.