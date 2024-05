Europee: Renzi, ‘voglio andare in Europa, vi chiedo di scrivere Renzi sulla scheda’

31 Maggio 2024

Roma, 31 mag (Adnkronos) – “Voglio andare in Europa (e vi chiedo di scrivere Renzi sulla scheda) per dare voce al mondo del Jobs Act, di Industria 4.0, degli 80€, di chi vuole un fisco più leggero e più semplice. E nelle città in cui è forte l’impresa questo messaggio passa che è una meraviglia”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.